【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国務省は１５日、イスラエルとレバノンが４５日間の停戦延長で合意したと発表した。両国が１４〜１５日に米ワシントンで開催した高官協議で一致した。ただ、イスラエルと、レバノンを拠点とする親イラン勢力ヒズボラの衝突は続いており、和平実現は不透明なままだ。国務省によると、イスラエルとレバノン両国は６月２〜３日、米国の仲介の下で恒久的な和平の実現に向けて再協議す