黒柴が、“自分の分身”に対して興奮気味なリアクションを見せる姿がSNSで話題を集めている。【映像】“自分の抜け毛”に大興奮する黒柴（実際の映像）投稿したのは、黒柴のごまちゃん（4歳）の投稿主（＠gomashiba_1108）。ブラッシング後に抜け毛をまとめたところ、毛を触る音や動きに反応し、大興奮するごまちゃんの様子を撮影し、Xに投稿した。自分と同じ匂いがするフワフワの物体に、「なんだこれ！」とテンションが上が