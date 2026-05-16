3度のW杯に出場した元日本代表のMF本田圭佑（39）が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影が反響を呼んでいる。本田は「I’m waiting for a car.」とつづり、函館空港でのオフショットを投稿。少し伸びた金色の髪にメガネ姿の近影を披露した。これにファンからは「雰囲気かわりましたねカッコいいー」「メガネめずらしいのだ〜」「ただただオーラがすごい」「髪伸びましたね！もちろん短髪のほうが好きだけど、コ