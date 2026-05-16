俳優の桃井かおり（75）が、残り物や自宅の庭で育てた食材を使った、2人分の食事を披露した。【映像】桃井かおりの夫婦ショット&手料理ならぶ食卓（複数カット）2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝い、2人でホテルに泊まった様子、車で外出した際の2ショットなど、仲むつまじい夫婦の姿を見せている。ま