離婚や死別でシングルマザーになり、再婚を考えたこともあるという人もいますよね。だけど、ふとした瞬間に「本当にこの人と再婚してもいいの？」と違和感を抱いてしまうことも。今回は、そんな体験をしたシングルマザーの女性のエピソードをご紹介します。この男はダメだ「息子が赤ちゃんだった頃に夫と死別しました。シングルマザーとして子育てと仕事を頑張ってきましたが、その生活に疲れてしまって……。息子が5歳の頃、優し