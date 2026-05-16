5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「関係者じゃなくても食べに行ける超大人気の施設食堂」をずん・飯尾和樹が徹底調査するVTR企画が放送された。【映像】有吉弘行、収録中の“冷たい本音”を「3文字」で言い当てられ衝撃！ VTR越しに盟友から鋭い一撃老舗食肉加工会社の食堂で食べられる国産の牛バラ肉を使ったビーフシチューや、国際協力機構（JICA）で提供される“大使館セット”など、リーズナブルで美味しい