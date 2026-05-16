5月16日（現地時間15日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスがチーム練習を行ない、OG・アヌノビーがフルメニューで参加した。 アヌノビーは、ニックスで先発フォワードを務める主力の一角。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第2戦終盤に右ハムストリングを負傷し、シリ