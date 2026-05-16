今期ドラマは“女性バディ”を主人公とした物語が注目を浴びている。印象的な3作品を紹介したい。 参考：春ドラマのヒロインはなぜ“主婦”なのか？永作博美、麻生久美子らが抗う旧来の“常識” 『銀河の一票』茉莉（黒木華）×あかり（野呂佳代） まずは、放送前から注目度の高かった『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。本作でバディを組むのは、黒木華演じる政治家の秘書・星野茉莉と、野呂佳代演じるスナック