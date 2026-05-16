開催：2026.5.16 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 9 - 11 [フィリーズ] MLBの試合が16日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 3回裏、1番 オニール・クルーズ 5球目を打ってセンターへのタイム