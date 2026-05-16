開催：2026.5.16 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 3 - 2 [Rソックス] MLBの試合が16日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダー、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 1回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打って