開催：2026.5.16 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 6 - 7 [レッズ] MLBの試合が16日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 2回表、7番 マシュー・マクレーン カウント3-2から押し