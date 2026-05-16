開催：2026.5.16 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 5 [ヤンキース] MLBの試合が16日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。 メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 3回表、4番 コディ・ベリンジャー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベ}