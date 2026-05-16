「子宮筋腫で子宮全摘出術をすすめられたけれど、後遺症が心配」「日常生活にどのような影響があるの？」このような不安を抱える女性は少なくありません。 子宮全摘出手術は、子宮筋腫の根治的な治療法として確立された手術です。実際、多くの方は術後も健康的で充実した生活を送っており、月経による煩わしさから解放され、生活の質が向上したという声も多く聞かれます。この記事では、子宮筋腫で子宮全摘出した場合の後遺症