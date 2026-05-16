開催：2026.5.16 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 0 [レンジャーズ] MLBの試合が16日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとレンジャーズが対戦した。 アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 3回裏、2番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランで