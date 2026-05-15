「カルバン・クライン（Calvin Klein）」が、BTSのジョングク（Jung Kook）との初のコラボレーションアイテムを発売する。5月20日午前7時から午前9時59分までカルバン・クライン公式オンラインストアでMy Calvins会員オンライン先行販売を実施し、5月20日からカルバン・クライン 原宿 フラッグシップをはじめとする一部店舗限定で取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは、ジョングク本人がデザインに携わった約20型を販売。