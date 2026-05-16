NPB(日本野球機構)は16日の公示を発表。ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手と大野稼頭央投手を1軍登録しました。NPBで8年目をむかえるスチュワート投手は、今季4試合に先発登板。2勝2敗で防御率は7.02となっています。前回登板の西武戦では、初回に6失点を喫し途中交代となりましたが、今回はこの日行われる楽天戦に今季3勝目をかけて先発予定です。大野投手はプロ4年目の左腕。今季、3試合に登板し防御率3.86をマーク。4月