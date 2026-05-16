【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日放送のFOXニュースのインタビューで、イラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、米国が「許可したからだ」と述べた。詳細は不明。米政権は原油の対中輸出がイランの資金源になっているとみて警戒している。米国はホルムズ海峡を事実上封鎖するイランに対抗し、イラン港湾の封鎖を続けている。米紙ニューヨーク・タイムズは15日、イラン関連タンカーの一部が