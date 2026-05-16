栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、警察庁は１６日、犯罪グループの下見への警戒を強化するよう各都道府県警に通達したと発表した。事件を巡っては、４月中旬から被害者宅付近で不審な車やバイクに関する相談が警察に寄せられていた。通達では、特定の地域への強盗や窃盗の恐れが強い場合、緊急通報装置を住民に貸し出すなど保護を徹底するよう求めた。また、不審車両などへの職務質問や周辺の防犯カメラの確認を速やかに行