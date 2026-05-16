声優の日郄のり子さんが自身のXを通じて、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを偲びました。 【写真を見る】【 日郄のり子 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「絶対に戻って来てくれると信じていました」『名探偵コナン』で共演▽▽▽▽日郄のり子さん追悼全文▽▽▽▽和佳奈ちゃんは絶対に戻って来てくれると信じていました。初めて共演した30数年前、素敵だなと感動した声を、