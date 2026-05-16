しばらく連絡がなかったのに、急に「会いたい」と言われる。そんな男性の行動に戸惑ったことのある女性は少なくないでしょう。男性が突然距離を縮めようとするとき、そこには感情の波があります。特に、“寂しさ”や“不安”を感じた瞬間、行動はわかりやすく変わるのです。自分の状況が不安定になったとき仕事や人間関係がうまくいっていないとき、男性は安心できる存在を求めてしまうもの。普段は連絡が少ない人でも、弱っている