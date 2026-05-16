タレントの山之内すずが１６日までに自身のＳＮＳを更新し、伊勢神宮を観光する様子を公開した。インスタグラムで「お仕事で伊勢に行けたのではじめて伊勢神宮へ」と始めて、「木陰が涼しく心地よかった食べ歩きも楽しめて大満喫でした」と感想を述べ、「マネジャーがカメラで撮ってくれたので素敵なお写真になってます嬉（うれ）しい懐っこいわんわんに出会えました癒されました（４枚目）撮影頼まれたら全力でやるので