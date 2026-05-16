イベントや街頭PRで活躍するイベントカー。立ち止まって聞いたこともあるのでは。株式会社NEXERはこのほど、株式会社グリーンオートと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人ランキング 3位はお笑い芸人で博識の「カズレー