結果的に今回の首脳会談は米中関係の核心的な問題を解決する場にはならなかった。米国と中国がどのように相互繁栄を追求して対決を避けて共存するのか、台湾問題をめぐる両国間の緊張を解消して現状維持で平和を構築する方法は何か、イラン戦争を含むグローバルレベルの平和と安定をどのように相互協力して達成するのか、という問いに対する答えを提示できなかった。それよりは関税戦争の中断や両国およびグローバル懸案に対する首