１４日、サンティアゴで開かれた「習近平経済思想研究文集」スペイン語版の出版座談会。（サンティアゴ＝新華社記者／周佳誼）【新華社サンティアゴ5月15日】チリの首都サンティアゴで14日、「習近平経済思想研究文集」スペイン語版の出版座談会が開催された。出席した専門家や学者らは、習近平経済思想の実践における偉大な力や中国の発展理念、中国とチリの交流・協力などをめぐり、深く意見を交換した。