【天気】関東は広く晴れて、15日より気温が上がっています。紫外線が強く、日傘や帽子などでしっかり対策をしてください。【午後の天気】各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが、にわか雨の心配はありません。日中の最高気温は、15日より高く、東京都心で27度など6月並みの暑さになりそうです。【週間予報】17日から19日（火）にかけては晴れの天気が続きます。さらに暑くなり、内陸では30度以上の真夏日になる