天皇皇后両陛下は「全国植樹祭」に出席するため、先ほど愛媛県に入られました。午前10時頃、両陛下は警視総監などの見送りを受け、特別機で羽田空港を出発されました。そして先ほど、愛媛県の松山空港に到着し、出迎えた知事らと挨拶を交わされました。両陛下が愛媛県を訪問されるのは即位後初めてです。今回の訪問は、定例の地方公務「全国植樹祭」に出席するためで17日、松山市内で記念植樹などに臨まれます。また、16日はこの後