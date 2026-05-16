タレントの吉木りさ（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の和田正人（46）と2人の子どもたちと家族で潮干狩りを楽しむ様子を公開した。【写真】「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」子どもたちを前に“仁王立ち”の和田正人※2枚目吉木は「GW恒例の潮干狩り、今更ながら載せてみます」とのコメントとともに、4枚の写真をアップ。子どもの隣で笑顔を見せる自身や、サングラスに短パンのラフな姿で貫禄