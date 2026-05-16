女優の吉瀬美智子（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。共演女優との撮影オフショットを公開した。「明日は『GIFT』第6話放送ブルズスタッフ・ヒロミ役の、ゆいかれんちゃん」と元宝塚歌劇団月組娘役スターで女優のゆいかれんとの仲良しツーショットを披露した。「ルールも全部完璧に覚えていて、いつも頼りにしていました」と吉瀬。「私にもハッキリ物申してくれるところが好きしっかり者で可愛いヒロミです@yu