木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２５）が沖縄の繁華街、国際通りに現れた。１４日付で「沖縄での写真たち（いまさら）１日目。海あがりのバーガーは最高でしたね」とスキューバダイビング後にグルメを堪能したり、町に出た写真を投稿していたＣｏｃｏｍｉ。１５日付では「シーサー！沖縄２日目は国際通り歩いたり、四つ葉のクローバー探したり、タコス食べたりとしました」と白いＴシャツに、超ミ