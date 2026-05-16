栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は現場から逃走していた少年1人を新たに強盗殺人の疑いで逮捕した。強盗殺人の疑いで逮捕された16歳の自称・高校生の少年は、すでに逮捕されている高校生の少年（16）らとともに、上三川町の住宅に押し入り、金品を物色中に住人の富山英子さん（69）の胸などを凶器で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれている。少年は現場から逃走していたが、警察は防犯カメ