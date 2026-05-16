高速も走れる「ちっちゃなXSR」登場！ヤマハ発動機は2026年5月13日、「XSR」シリーズの新モデル、「XSR155 ABS」を6月30日に発売すると発表しました。【画像ギャラリー】ヤマハの「一番新しいXSR」を写真で見るXSRシリーズは、レトロなスタイリングと最新のメカニズムや装備を融合させた“ネオレトロ”というジャンルを確立したモデルです。2016年発売の「XSR900」以降、日本国内では「XSR700」「XSR125」などが展開されてきま