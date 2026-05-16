犬が落ち着けない場所3つ 1.常に外の様子が見える 部屋の中から外を見るのが好きな犬は少なくありません。 外を通る人や犬、飛んでいる鳥、庭にいる虫などを見ることで、刺激や楽しさを感じる犬は多いことでしょう。 そのため、犬の居場所を窓際に用意してあげる飼い主さんもいるかもしれませんが、常に外が見える状態では実は犬が落ち着けない場合があるので注意しましょう。 外を見て外部の人や犬の存在を感