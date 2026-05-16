JTB（ジェイティービー）は、国内外のホテル・旅館・ツアーなどが対象の「JTB タイムセール」を5月20日まで実施している。料金の一例は、東京発台北3日間（リージェント台北泊）が72,600円、ハワイ5日間（ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパ泊）が242,800円、沖縄かりゆしリゾートEXES恩納（素泊まり）が12,300円から、ラ・ジェント・ステイ札幌（素泊まり）が4,960円からなどとなっている。また、「飛び出