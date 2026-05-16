バイトダンス（Bytedance）のショートムービープラットフォーム「TikTok」で、動画内のスポットを予約できる機能「TikTok GO」の定式提供を開始した。2025年にテスト的な提供が始まっており、2026年4月時点では7万以上の宿泊・体験サービスが利用可能となっている。 TikTok GOは、楽天トラベルやAgoda、Trip.com、Traveloka、アソビュー！、KKdayなど国内外の旅行会社と提携中。TikT