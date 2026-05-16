井上監督がどのようにチームを浮上させるのか（C）産経新聞社中日は5月15日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−8の逆転負け。4連敗を喫した。【動画】「弾道が美しすぎる」「まじで神」板山祐太郎が“サイクル超え”のグランドスラム会心の一発の映像を見る試合では「7番・右翼」で先発した板山祐太郎が2打席連発となるグランドスラムを7回に放つなど、5打点を荒稼ぎと意地を見せるも、2点リードの8回に救援陣が再