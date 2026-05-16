言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、九州のシンボルともいえる巨大な自然物、現代社会で耳にすることの多いカタカナ語、そして健やかな毎日をサポートするアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□ん□□えてぃこう□□ぷりヒント：