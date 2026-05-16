3月の代表戦には出場していたファルファト(C)Getty Images真夏の激闘を目前にし、日本代表とグループリーグで対戦する北アフリカの雄に、激震が走った。現地時間5月15日、日本、オランダ、スウェーデンと同居するグループFに属するチュニジア代表のサブリ・ラムーシ監督は、W杯に出場するメンバー26人を公表。その中で招集予定だった19歳から「拒否」を受けた前代未聞の事実も明らかにした。【動画】ドイツで異彩を放つ19歳