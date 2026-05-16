迫力あるミナミゾウアザラシやホッキョクグマなどの貴重な剥製が約800点並ぶ、岡山県津山市にある国内屈指の私設自然史博物館「つやま自然のふしぎ館」のある試みが、話題になっている。【写真】岡山県の津山駅にあるB'zの巨大看板同館ファンのカメラマンがクラファンを提案1963年に開館。私設の博物館であることから入館料収入が頼りのため、展示する剝製の傷みが進んでいたものの修復費用の工面がなかなかできずにいた