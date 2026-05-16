お笑いコンビ「かもめんたる」槙尾ユウスケ（45）が16日までに自身のインスタグラムを更新。舞台で共演する人気俳優らとのオフショットを披露した。東京・本多劇場で上演中の舞台「はがきの王様」に出演中の槙尾は「舞台『はがきの王様』2日目です！本日もよろしくお願いします！ピエール瀧さん、松岡昌宏さんとお写真を撮らせていただきました！」と書き出すと、自身と瀧、松岡が楽屋でポーズを決めるショットをアップ。「