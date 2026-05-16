栃木県上三川町の住宅で住人の60代女性が殺害された強盗事件で、3人目の16歳少年が逮捕されました。【映像】割れたドアのガラス（事件現場の様子）相模原市の職業不詳の16歳少年はほかの16歳少年2人などと共謀し、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の胸を凶器で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、15日までに逮捕された少年2人は3人目の少年と同じ相模原市に住んでいました。捜