事故といえば、車同士の衝突や自損事故を思い浮かべがちです。しかし、熊やシカなどの動物によって車が壊れた場合でも、自動車保険で対応できるケースがあります。 ただし、すべての契約で必ず補償されるわけではありません。ポイントになるのは、車両保険に入っているか、またその補償タイプがどこまで対応しているかです。 この記事では、動物による車の被害と自動車保険の関係をわかりやすく解説します。