DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編『ザ・バットマン2（原題）』の出演者を、マット・リーヴス監督が自身のXアカウントにて告知した。 このたび出演が発表されたのは、バットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソンをはじめ、前作からペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サ&