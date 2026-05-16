『ファンタスティック・ビースト』シリーズのエディ・レッドメイン主演ドラマ「ジャッカルの日」シーズン2に、『マジック・マイク』シリーズのマット・ボマーが出演することがわかった。米が報じている。 本作はフレデリック・フォーサイスの名作スリラー小説のドラマ化した作品。主人公は、最高額の報酬で暗殺を請け負う、“ジャッカル”のコードネームを持つ謎多き一匹