米女子ゴルフツアーの「クローガー・クイーンシティー選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、オハイオ州シンシナティのマケテワＣＣ＝パー７０）、渋野日向子（２７＝サントリー）は３バーディー、２ボギーの６９で通算１アンダー、首位と６打差の２５位で決勝ラウンドに進んだ。予選突破は「リビエラマヤ・オープン」（メキシコ）に続いて出場２戦連続の今季３戦目。渋野は「出だしで短いのを外して３パット発進だったんで