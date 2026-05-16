【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストに応えた手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「朝から丁寧に作ってて尊敬」カレー粉を使ったリクエスト弁当◆飯田圭織、リクエスト弁当公開飯田は「金曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当の写真を公開。「カレー粉を使ったお肉が美味しかったとリクエストがあったので とりもも肉のカレー粉焼