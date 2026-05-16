【モデルプレス＝2026/05/16】超特急のリョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が15日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ユーキが、焦った出来事を明かした。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急ユーキ、焦った出来事告白「全然知らない人をフォロー」この日の番組では、これまでに“ものすごく”焦った経験をしたことがあるか尋ねる