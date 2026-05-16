あなたは読めますか？突然ですが、「翻弄」という漢字読めますか？ニュースや小説、あるいは日常の人間関係の悩みなどでよく耳にする言葉ですが、正しく書いたり読んだりできる自信はありますか？気になる正解は……「ほんろう」でした！「翻弄」とは、相手を思いのままに操って、もてあそぶことを意味します。また、自分の意志とは関係なく、周囲の状況や強い勢力によってあちこちへ振り回される様子を指す場合にも使われる言葉で