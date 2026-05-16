あなたは読めますか？突然ですが、「海豚」という漢字読めますか？水族館の人気者で、非常に知能が高いことで知られるあの動物のことです。気になる正解は……「いるか」でした！海豚は、クジラ目ハクジラ亜目に属する哺乳類の総称です。漢字で海の豚と書く由来は、かつて中国でこの動物が豚に似た姿をしていると考えられていたことや、鳴き声が豚に似ているとされたことからきていると言われています。実際の使い方としては、「大