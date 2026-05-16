お笑いタレントのやしろ優（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。“やさ丸”こと長男（4）のやんちゃな近影を披露した。【写真】「幼稚園終わりのテンションについていけない笑笑」4歳長男の“やんちゃ”な近影を公開したやしろ優やしろは「幼稚園終わりのテンションについていけない笑笑 #やさ丸 #4歳」とつづり、ハイテンションな笑顔を見せながら遊具で遊んでいる長男の写真を4枚投稿した。やしろはお笑いコンビ・笑