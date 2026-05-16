映画『正直不動産』の原作コミック原案者である夏原武氏は、長きにわたり裏社会や経済の暗部を取材し続けてきた。昭和の狂騒から平成の停滞、そして令和の現在に至るまで、不動産をめぐるトラブルは形を変えて人々の生活を脅かしている。現代社会に潜む不動産の闇と、私たちが詐欺に陥らないための自衛策について、夏原氏が警鐘を鳴らす。【写真】映画『正直不動産』原案・夏原武氏 ■知識なき「投資」が招く悲劇かつて居住の